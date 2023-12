Doppiaggio, 'Anello d'oro' alla carriera per Mario Cordova

Mario Cordova, doppiatore di Richard Gere, Willem Dafoe, Jeremy Irons, Patrick Swayze in 'Ghost' e protagonista della fiction Mediaset 'Le tre rose di Eva' ha vinto il premio 'Claudio G. Fava' alla carriera che gli è stato consegnato durante la serata conclusiva della XXIV edizione del festival internazionale del doppiaggio 'Voci nell'Ombra' a Genova. L'Anello d'Oro per il miglior doppiaggio generale nella sezione Cinema è andato a Rodolfo Bianchi per avere diretto la versione italiana del film 'Killers of the Flower Moon' di Martin Scorsese. Anello d'Oro per le migliori voci maschile e femminile del cinema a Flavio Aquilone, doppiatore di Caleb Landry Jones in 'Dogman', e a Emanuela Rossi, 'voce' di Cate Blanchett in 'Tár'. Menzione speciale per Fabrizia Castagnoli, voce di Rhea Perlman in 'Barbie'.

Le migliori voci nel settore televisione sono quelle di Massimo Lodolo, alter ego italiano di Kevin Costner nella quarta stagione di 'Yellowstone' e Barbara De Bortoli, doppiatrice di Sarah Jessica Parker nella seconda stagione di 'And Just Like That…'. Anello d'Oro per il miglior doppiaggio generale televisivo a Fabrizio Temperini per la quarta stagione di 'Succession' mentre Il premio per l'adattamento dei dialoghi è andato ad Alessandro Rossi per il film 'Asteroid City' e a Simona Chiodi per la serie televisiva 'The Bear'. Nella sezione Prodotti di animazione l'Anello d'Oro e il premio 'Le Voci di Cartoonia 2023' sono stato vinti da Valentina Favazza, voce della principessa Peach in 'Super Mario Bros - Il Film'. Anello d'Oro nella sezione Accessibilità è stato assegnato all'audiodescrizione di Carlo La Chimia per "Il Sol dell'avvenire" di Nanni Moretti e nella sezione Tv a Piero Cavalli per "Lupin".



