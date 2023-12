Arpal conferma allerta gialla neve fino a mezzanotte

Arpal ha confermato l'allerta gialla per neve sulle zone interne della Liguria a partire dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte. Sono previste deboli nevicate a tutte le quote con interessamento delle tratte autostradali sui versanti padani di Ponente, nella parte Ovest dei versanti padani di Levante e nell'interno del centro della regione.

Nell'interno di Ponente e Levante la quota neve si situa intorno ai 600- 800m, in locale calo sul Levante mentre nell'interno di Ponente sono previsti possibili accumuli localmente moderati. Sulla costa del centro Liguria la quota neve è intorno ai 300-500m, in locale calo a 200m con possibile nevischio in sconfinamento costiero.

Nelle prime ore della notte tra oggi e domani ancora deboli residue precipitazioni nevose nell'interno di Genova e del Levante con deboli spolverate alle spalle di Savona in esaurimento nel corso della mattinata. Possibili gelate anche diffuse sui versanti padani di Ponente e di Levante nelle ore più fredde, più localizzate sulle alture di Genova.



