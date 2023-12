Al via i lavori per riqualificare l'ex area Italgas a Chiavari

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'ex area Italgas a Chiavari, dopo oltre venti anni d'attesa è cominciata la demolizione dei vecchi fabbricati nella zona industriale in via Trieste, dove sorgeranno parcheggi per i residenti e aree verdi.

Nell'operazione immobiliare, autorizzata dal Piano urbanistico comunale del 2020, è previsto un pagamento di 150mila euro a favore del Comune come contributo di costruzione.

La società specializzata nell'attività di distribuzione del gas Italgas ha accettato la nuova pianificazione senza impugnare il Puc cedendo l'area mediante asta a una società privata, che si occuperà dei lavori.

"Nell'ex area Italgas nascerà una zona verde con parcheggi a disposizione della città - sottolinea il sindaco Federico Messuti -. Rispondiamo semplicemente con i fatti, a chi ci ha accusato per anni di nuove cementificazioni con sterili e inutili polemiche sulla costruzione di nuovi palazzi residenziali. Un passo in avanti per riqualificare una zona centrale di Chiavari che per troppi anni è rimasta abbandonata".





