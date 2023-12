Sampdoria travolta a Brescia, interrotta striscia positiva

Dopo tre vittorie consecutive si interrompe la striscia positiva della Sampdoria che viene travolta 3-1 in trasferta a Brescia. Partita decisa praticamente nel primo tempo con i lombardi del neo tecnico Rolando Maran che vanno a segno con Jallow (10'), Borrelli (34') e Bjarnason al 41'. Vale solo per le statistiche il sigillo di Giordano per la Samp al 41' della ripresa con un tiro dalla lunga distanza che il var verifica perchè un attaccante ligure in fuorigioco è sulla linea del pallone e disturba il portiere. Ma la rete viene convalidata. Con 16 punti ora la Samp resta poco lontana dalla zona calda della classifica. Vanificate le attese di Pirlo che aveva chiesto una prova di maturità e aveva detto che il campionato è lungo e c'è tempo per risalire in classifica.

La prova di oggi ha riportato le lancette indietro all'inizio del campionato, quando la squadra non vinceva e mostrava tante fragilità in attacco e in difesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA