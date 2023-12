Giornata disabili: a Lega navale in barca diversamente abili

Di giovani e adulti diversamente abili in barca a vela si è parlato oggi a un convegno svoltosi nella sede della Lega Navale di Sestri Ponente (Genova), che con i suoi 1400 soci è tra le più grandi d'Italia. "Da anni organizziamo corsi di vela per ragazzi disabili - spiega il presidente del sodalizio Davide Ghiglione -, abbiamo tre imbarcazioni modello Hansa 303 per imparare e poi arrivare anche a gareggiare a livello regionale e nazionale. Un nostro equipaggio ha partecipato anche alle paraolimpiadi".

Tra gli intervenuti Carlo Fosco della consulta diversamente abili e Giovanni Giacalone che ha relazionato sulla sclerosi multipla. Oggi sono 14 gli iscritti ai corsi per portatori di handicap.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA