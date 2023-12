FdI: Gianni Berrino nuovo coordinatore provinciale imperiese

Il senatore e avvocato Gianni Berrino è il nuovo segretario provinciale imperiese di Fratelli d'Italia. Subentra a Fabrizio Cravero. La nomina è stata ufficializzata oggi al congresso provinciale del partito che si è svolto nei locali della Federazione Operaia a Sanremo.

"L'unità del partito è fondamentale per le grandi sfide che ci attendono: le elezioni europee, ma anche per i ventotto Comuni al voto in provincia di Imperia, tra cui Sanremo, il più importante" ha detto Berrino.

"Fratelli d'Italia dovrà dire la sua, cercheremo di fare sintesi, di tenere unito il più possibile il centrodestra e unire il più possibile le liste civiche che in questo momento si stanno muovendo a Sanremo e possono essere vicine al centrodestra, con le quali condividere prima il programma e poi il nome del candidato sindaco" ha aggiunto.

Sulla candidatura ufficializzata ieri del sindacalista Fulvio Fellegara a sindaco di Sanremo, Berrino ha commentato: "Ben venga, questo chiarisce molto anche la situazione politica di Sanremo, perché finalmente quel centrosinistra mescolato alla parte civica di Biancheri, che ha governato Sanremo negli ultimi dieci anni, ha il proprio candidato. Ora spetta a noi del centrodestra fare la sintesi tra i partiti e le liste civiche".





