Rubavano il rame al cimitero, tre valbormidesi denunciati

Rubavano le coperture di rame nel cimitero di Piana Crixia (Savona) ma sono stati scoperti dai carabinieri che li hanno denunciati per furto aggravato. Si tratta di tre valbormidesi sorpresi nella notte del 28 novembre scorso. Un residente della zona, insospettito per la presenza di alcuni fasci di luce provenienti dal locale cimitero, ha allertato la centrale operativa dei carabinieri di Cairo Montenotte, che ha immediatamente inviato una pattuglia.

I carabinieri hanno sorpreso sul fatto i tre uomini che usando dei palanchini, avvitatori elettrici e cacciaviti erano intenti a smontare le coperture in rame di due edicole funerarie e ad accatastare le lastre metalliche a terra, in attesa di caricarle per portarle via.

I militari sono quindi riusciti a bloccare tutti i malviventi e a portarli in caserma a Cairo Montenotte, contestualmente hanno sequestrato il metallo oggetto di furto e gli attrezzi da scasso. Per contrastare la pratica dei furti di metallo i carabinieri hanno intensificato i controlli presso le strutture di stoccaggio e smaltimento del metallo, così da poterne verificare la provenienza lecita.



