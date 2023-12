Lo Spezia cade all'ultimo secondo ma esce tra gli applausi

Un'altra beffa a tempo scaduto per lo Spezia di Luca D'Angelo, che cede alla capolista Parma al quarto e ultimo minuto del recupero. Finisce 0-1 con protagonista in negativo il terzino portoghese Moutinho, che spedisce nella propria porta con un colpo di testa un calcio d'angolo destinato sul fondo. Ci sono però applausi per i bianchi, che per lunghi tratti dominano il gioco contro la corazzata emiliana e segnano due volte, ma in entrambi i casi in posizione millimetrica di fuorigioco rilevati da Var e arbitri.

Protagonisti Kouda e Pio Esposito, meno di quarant'anni in due ma con grandi numeri. Sconfitta che appesantisce la classifica ulteriormente, vista la vittoria della Ternana. Spezia ora penultimo, atteso la prossima settimana dall'importante crocevia di Ascoli.



