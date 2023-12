La Città dei bambini festeggia un anno dopo la riapertura

La Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova ha festeggiato un anno dalla riapertura offrendo ai visitatori un weekend di speciali appuntamenti tra science snacks e laboratori. Il momento clou dei festeggiamenti è stato il taglio di una grande torta personalizzata che due giovani visitatori hanno tagliato insieme al presidente di Costa Edutainment, Beppe Costa. Ad arricchire la festa alcuni speciali appuntamenti: i Science snack, a cura dello Staff della Città dei Bambini e dei Ragazzi, e i laboratori di giochi e arti circensi, a cura di SiRcus Centro delle Arti del Circo.

I Science Snack, saranno disponibili anche domani dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Le attività sono a rotazione e di libero accesso, in diverse postazioni lungo il percorso e nell'aula didattica, senza necessità di prenotazione per tutti i visitatori della Città dei Bambini e dei Ragazzi.

La struttura, proprio in occasione del primo compleanno, ha ottenuto due importanti riconoscimenti nell'ambito del comparto degli eventi al Bea - Best Event Awards Italia 2023: il primo posto come Miglior Format Proprietario e il secondo come Miglior Evento Educational/Formazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA