Genova festeggia Natale col 'passaporto dei presepi'

Da un "passaporto dei presepi" sulla falsa riga di quello utilizzato dai pellegrini del cammino di Santiago, alla slitta di Santa Claus, che quest'anno arriverà a Genova persino in mongolfiera, e poi mercatini, concerti nelle chiese, il winter park a ponte Parodi, le luminarie e tradizioni antiche che si ripetono come quella del Confeugo, che quest'anno cade il 16 dicembre. Il Natale 2023 sotto la Lanterna sarà ricco di eventi dedicati ad adulti e bambini, eventi che proseguiranno non solo fino all'Epifania ma addirittura fino ai primi di febbraio, per la festività della Candelora. Il calendario di iniziative è stato presentato stamani nell'atrio di palazzo Tursi dall'assessore alle Tradizioni Paola Bordilli e dalla consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri.

La prima grande novità, realizzata dal Comune con la collaborazione dell'Arcidiocesi di Genova, è appunto quella del "Passaporto dei presepi": i cittadini che lo ritireranno nelle edicole che aderiscono ai servizi demografici potranno ricevere un timbro per ognuno dei 45 presepi in città visitati. Chi raccoglierà più timbri sarà premiato a palazzo Ducale il 4 febbraio. A proposito di presepi, quello di Crevari, meccanico, che per motivi di sicurezza non potrà essere realizzato nel borgo del ponente, sarà in parte messo in mostra nell'atrio di Tursi. "Anche quest'anno abbiamo voluto donare a Genova un Natale di luce, spensieratezza e tradizion - ha detto l'assessore alle Tradizioni cittadine, commercio e alle Pro Loco Paola Bordilli -. E Nella ricorrenza dell'Ottavo Centenario della prima rappresentazione presepiale voluta da San Francesco e ospitata a Greccio, abbiamo voluto valorizzare l'immenso patrimonio presepiale nella nostra città. Torna anche l'appuntamento con "Chiese in musica" con il coinvolgimento di oltre 30 artisti con nove concertii. Si inizia il 2 dicembre alla chiesa di Santa Maria Assunta a Pra' Palmaro. Attesa soprattutto dai più piccoli tornerà ad animare le delegazioni genovesi la slitta di Babbo Natale, che, secondo modalità ancora da definire, arriverà anche volando in mongolfiera.



