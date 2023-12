Comunali Sanremo, Fellegara candidato sindaco dei progressisti

Il 48enne Fulvio Fellegara, funzionario della Cgil ligure e della Camera del Lavoro di Imperia, segretario provinciale imperiese della Cgil fino allo scorso 19 ottobre, sarà il candidato sindaco di Sanremo per una coalizione civico progressista alle elezioni amministrative del 2024.

La sua nomina è stata resa ufficiale all'indomani di un assemblea della coalizione. Fellegara è appoggiato al momento da quattro liste: oltre dalla civica 'Fellegara sindaco', anche da Pd, Progetto Comune (lista della quale fanno parte Sinistra Italiana, Verdi, Rifondazione comunista, Unione popolare e Sanremo attiva) e Sanremo Insieme.

"Sono soddisfatto per la fiducia che ho raccolto in vista di una sfida molto importante, nella quale porterò molte idee per cambiare Sanremo", commenta Fellegara. Mercoledì prossimo alle 12 presso la sala riunioni dell'Hotel Nazionale di Sanremo ci sarà la presentazione ufficiale della candidatura.



