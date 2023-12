Calcio: Genoa-Empoli 1-1

Genoa-Empoli 1-1 (1-0) Genoa (3-5-2): Martinez, Vogliacco, Dragusin, De Winter, Sabelli (38' st Puscas), Frendrup, Badelj, Malinovskyi (27' st Fini), Vasquez (27' st Haps), Messias (20' st Kutlu), Retegui.

(39 Sommariva, 16 Leali, 36 Hefti, 2 Thorsby, 33 Matturro, 24 Jagiello, 3 Martin, 99 Galdames). All.: Gilardino.

Empoli(4-3-3): Berisha, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace, Fazzini (1' st Kovalenko), Ranocchia (20' st Grassi), Maleh (30'st Marin), Cambiaghi, Caputo (48' st Shpendi), Maldini (20' st Cancellieri). (1 Perisan, 25 Caprile, 4 Walukiewicz, 11 Gyasi, 23 Destro, 24 Ebuehi, 30 Bastoni). All.: Andreazzoli.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Reti: nel pt: 37' Malinovskyi. Nel s.t. 22' Cancellieri Angoli: 5 a 3 per il Genoa .

Recupero: 1' e 4'.

Ammoniti: Ranocchia, Malinovskyi, Vogliacco, Badelj per gioco falloso.

Spettatori: 30747 di cui paganti 2970 e abbonati 27777.





