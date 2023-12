Arpal, possibili nevicate lunedì nell'entroterra della Liguria

Possibili nevicate lunedì nell'entroterra della Liguria: le prevede l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) confermando la chiusura dell'allerta gialla sui bacini grandi del Levante alle 14 di oggi.

Il transito di una perturbazione lunedì porterà deboli precipitazioni diffuse e un associato calo dello zero termico più spiccato nelle zone interne del Centro-Ponente della Regione, dove la quota neve al suolo prevista sarà fino ai 500-600 metri.

Nelle ultime 24 ore nell'entroterra ligure in particolare in quello di Levante sono stati raggiunti e localmente superati i 200 mm di pioggia. Le precipitazioni sono state accompagnate da un'intensa ventilazione meridionale con intensità molto forte, localmente di burrasca sulla costa, di tempesta fino a localmente uragano sui crinali più esposti, 130 chilometri all'ora di vento medio con 190 chilometri all'ora di raffica massima a Casoni di Suvero (La Spezia).

Il moto ondoso è aumentato fino ad agitato con mareggiate intense sul Centro-Levante e sulla parte occidentale di Ponente per onda lunga di Libeccio. Alla boa della Spezia sono stati raggiunti i 5.3 metri di altezza dell'onda. I livelli idrometrici dei bacini del Levante e rispettivo entroterra sono in lenta discesa dopo gli incrementi avvenuti nella notte.





