Truffa del bancomat, due denunce nel savonese

La Guardia di finanza della Compagnia di Albenga ha denunciato due persone, una di Roma e l'altro di Reggio Emilia che avevano truffato un savonese. I due sono accusati di truffa aggravata e continuata in concorso.

Dopo una 'vendita' on line l'hanno convinto a utilizzare la propria carta di debito in uno sportello bancomat usando la funzione di 'ricarica' e invece di inserire codici bancari idonei all'accredito delle somme stabilite versava a sua insaputa denaro su una carta di debito intestata ai due. La difficile indagine svolta dalla Gdf mediante interrogatori, analisi documentali e mirati accertamenti bancari per ricostruire le movimentazioni della carta ha consentito di svelare il sistema di frode posto in essere dai due soggetti, già pluripregiudicati per fatti simili.



