Tariffe 5 Terre Express, "preoccupate" categorie della Spezia

"Sdegno" e "preoccupazione" per l'aumento tariffario del treno turistico 'Cinque Terre Express' voluto dalla Regione Liguria. È quanto esprimono i direttori delle associazioni di categoria alla Spezia, che annunciano di voler "mettere in campo ogni azione per contrastare questo modo di operare e di prendere decisioni senza il coinvolgimento degli attori interessati" scrivono in una nota il direttore di Confcommercio La Spezia Roberto Martini, il direttore di Cna La Spezia Angelo Matellini, il direttore di Confartigianato La Spezia Giuseppe Menchelli e il direttore di Confesercenti La Spezia Fabrizio Capellini.

La presa di posizione deriva dal fatto che nonostante la richiesta di confronto richiesta dai direttori su una decisione che va verso una gestione dei flussi turistici nei momenti di picco, la Regione avrebbe convocato le associazioni solo a gennaio. Ma la rimodulazione delle tariffe verrà presentata a giorni.

"Nonostante le richieste, provenienti da tutto il territorio di valutare una soluzione migliore per la gestione dei flussi delle Cinque Terre che non vada così fortemente a penalizzare la nostra Provincia, siamo costretti a evidenziare la mancata collaborazione di Regione Liguria, che va avanti per la propria strada senza interloquire con gli altri attori interessati dalla vicenda".

Lo scorso 28 novembre le associazioni hanno inviato una lettera alla Regione Liguria per chiedere "un incontro urgente al fine di discutere insieme la scelta dell'ente di maggiorare il costo delle tariffe dei treni da e per le Cinque Terre e mostrandosi fortemente preoccupate per le conseguenze della scelta, impattanti per l'intera Provincia della Spezia e per il suo tessuto economico".

"Nonostante la richiesta urgente le associazioni sono state convocate l'8 gennaio 2024. Una data fuori da ogni tempo ragionevolmente utile per poter ragionare insieme e trovare una soluzione condivisa", commentano.



