Per Voci nell'ombra Gran Gala a Palazzo Ducale Genova

Domenica 3 dicembre Gran Gala al Palazzo Ducale di Genova per la serata d'onore del XXIV Festival internazionale del doppiaggio Voci nell'ombra, organizzato dall'Associazione culturale Risorse - Progetti & Valorizzazione con la direzione di Tiziana Voarino.

La festa dei doppiatori italiani inizia alle 18 nel Salone del Maggior Consiglio con la consegna ai migliori doppiatori dell'anno 2023 degli Anelli d'Oro. Tra gli ospiti, il violinista Roberto Izzo, il violoncellista Stefano Cabrera, l'attore Enzo Paci, il comico e autore Francesco Maggioni, l'attore e doppiatore Mario Cordova, il regista e documentarista Brando Quilici e Silvia Mesturini.

La cerimonia di premiazione, condotta dallo speaker radiofonico Maurizio Di Maggio e dalla giornalista Patrizia Caregnato, sarà resa accessibile alle persone disabili dell'udito attraverso la traduzione simultanea in LIS, la lingua dei segni eseguita da Roberta Petriglieri e Alessandra Barbieri.

Nel corso degli anni, sempre più spazio è stato attribuito alla funzione sociale della voce con l'attenzione prestata al tema dell'accessibilità a favore anche delle disabilità sensoriali attraverso la campagna #Pervedereaocchichiusi, lanciata nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia in occasione del ventennale del Festival. Per assistere alla serata d'onore l'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per prenotarsi occorre scansionare il qr code pubblicato sulle locandine, sul sito e sulle pagine social.

A contendersi gli Anelli d'oro per il Cinema sono: Rodolfo Bianchi, Lorenzo Macrì e Marco Mete per il Miglior Doppiaggio Generale; Flavio Aquilone, Simone D'Andrea, Fabrizio Pucci per la Migliore Voce Maschile; Claudia Catani, Domitilla D'Amico ed Emanuela Rossi per la Miglior Voce Femminile. Le nomination per la Televisione sono: Marco Benevento, Riccardo Rossi e Fabrizio Temperini nella sezione Miglior doppiaggio generale; Fabio Boccanera, Massimo Lodolo e Alessio Pucci per la Miglior voce maschile; Barbara De Bortoli, Lucrezia Marricchi e Maria Letizia Scifoni per la Miglior voce femminile.



