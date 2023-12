Nel 2024 la riapertura totale della Via dell'Amore alle 5 Terre

La prossima estate sarà inaugurato il completamento dei lavori di messa in sicurezza della via dell'Amore, una delle principali attrazioni del Parco nazionale delle Cinque Terre. Lo conferma il presidente della Regione Liguria e commissario di governo contro il dissesto idrogeologico Giovanni Toti a margine di una conferenza stampa.

"Nessuno può dire alla Regione di non credere negli investimenti alle Cinque Terre, l'inaugurazione della via dell'Amore la prossima estate avrà un risalto molto importante.

L'intervento è stato totalmente finanziato in un'operazione guidata dalla Regione, dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Ambiente, che ha previsto un investimento di oltre 20 milioni per quel solo sentiero lungo poco più di un chilometro", sottolinea Toti riferendosi al percorso pedonale tra i borghi di Riomaggiore e Manarola.

A giugno scorso è stata inaugurata la riqualificazione del primo tratto della via dell'Amore, lungo circa 170 metri a partire dal piazzale soprastante la stazione ferroviaria di Riomaggiore.



