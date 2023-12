Gnv, campagna per assumere 350 persone per l'estate

Lunedì e martedì prossimo Gnv, Grandi Navi Veloci, apre la campagna con una serie di open day per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi in vista dell'assunzione di 350 nuove persone per la stagione estiva. Il primo appuntamento è un open day di due giorni a Napoli presso l'ufficio Gnv a Stazioni marittime cui seguiranno nel corso del 2024 altre tappe a Palermo, Pizzo Clabro, Molfetta, Bari, Genova, Civitavecchia e Pozzallo. Gnv cerca professionalità con diversi gradi di esperienza e fra questi personale di macchina e di coperta, ufficiali, ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione della parte hotel, come manager alberghieri, cuochi, garzoni e piccoli di camera. "si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare arabo, francese e spagnolo, per impieghi presso gli uffici informazioni" spiega una nota di Gnv.



