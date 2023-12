Giornata mondiale contro Aids, in Liguria 2500 casi

In Liguria le persone che hanno contratto l'infezione da Hiv sono circa 2.500. Lo comunica Alisa nell'ambito della Giornata mondiale contro l'Aids. Sono stati 60 i nuovi casi di infezione registrati nel corso del 2022. "La Liguria - spiegano il governatore Giovanni Toti e Angelo Gratarola, assessore regionale alla sanità - è stata, quest'anno, tra le prime regioni in Italia ad adottare la Prep, profilassi pre-esposizione, che consiste in una somministrazione gratuita di una compressa di farmaco che previene l'Hiv e viene prescritta dall'infettivologo dell'ospedale. Oltre all'Hiv ci sono anche altre malattie sessualmente trasmesse che sono diffuse e in aumento, come sifilide, gonorrea, epatite.

Sensibilizzare la popolazione, sulle modalità di contagio, i sintomi e le misure di prevenzione è un molto importante''.

In Liguria, spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi ''il test Hiv è disponibile gratuitamente nei centri Asl, negli ospedali, nei centri di Malattie Infettive e Igiene.

In Liguria la terapia offerta gratuitamente per l'infezione da Hiv permette di ottenere il 95% di successo virologico".

"Da una indagine recente - aggiunge Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino e coordinatore del diar Malattie Infettive -, emerge che il 40% scopre di avere l'Hiv casualmente, tramite accertamenti fatti per altre patologie o durante un ricovero ospedaliero''



