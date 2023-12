D'Angelo allo Spezia, "Togliamo giacca e cravatta"

"Dobbiamo capire chi sono i ragazzi che hanno voglia di togliersi giacca e cravatta e mettersi indumenti più consoni. Devo dire che negli allenamenti i giocatori non si risparmiano, il tutto ora va traslato alla partita perché il fulcro del nostro impegno è quello". Lo ha detto Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, in vista della partita di sabato contro il Parma. Aquilotti reduci dalla sconfitta contro la Sampdoria e dalla contestazione subita in settimana sotto la sede. Si avvicina il mercato di gennaio e D'Angelo prova a infondere una mentalità più "operaia" in una squadra con elementi che hanno fatto bene in serie A e tuttavia oggi non riescono a rendere nella serie inferiore. "Comprendo la negatività, perché non siamo partiti bene, ma allo stesso tempo ci sono tante partite da disputare e una alla volta dobbiamo cercare di fare risultato, sempre, contro qualsiasi avversario, perché ne abbiamo la possibilità. Se ci accorgiamo che c'è qualcuno che non riesce a sopportare questa situazione, lo accompagneremo alla porta".

Il problema dello Spezia è soprattutto il gol: solo 11 reti segnate in quattordici partite. "La mentalità è importante, il fioretto serve ma serve per la stoccata finale. Per farsi spazio bisogna usare atteggiamenti differenti e più fisici e agonistici. Il talento dei nostri giocatori verrà fuori se portiamo il pallone in maniera più pulita negli ultimi metri.

Moro, Verde, Esposito, Cipot, Antonucci, Krollis, sono giocatori che se messi nelle condizioni di segnare, segnano". D'Angelo chiede di abbandonare gli alibi e responsabilizza i suoi elementi per lasciare la zona retrocessione entro la fine del girone d'andata. "Un giocatore che vuole far parte di questa squadra deve superare questi momenti, aiutandosi da solo, senza aspettare l'aiuto di qualcun altro. Chiedo alla squadra di giocare con ardore: penso che il tifoso non aspetti altro che applaudire e incitare i suo giocatori, sono convinto che domani non mancherà il loro supporto".



