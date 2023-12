Covid: Liguria, stabile media contagi ma lieve aumento ricoveri

La media giornaliera di nuovi pazienti positivi al Covid ricoverati in Liguria è in lieve aumento: sono 31, contro i 20 di due settimane fa. A oggi sono 248 i ricoveri in media intensità, 33 in più rispetto alla settimana precedente. Un paziente è tuttora in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini per il Covid le dosi registrate sono 28.077 e quelle consegnate agli erogatori sono 46.374.

"Il carico sugli ospedali non risulta preoccupante - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola -. Però se si associa anche all'influenza stagionale, che ha una buona quota di circolazione virale, si può generare in certi casi il rischio di un sovraffollamento ospedaliero. Pertanto resta l'invito pressante soprattutto ad anziani e a soggetti fragili ad aderire rapidamente alla vaccinazione per entrambe le forme virali, vaccinazione che peraltro può essere eseguita in modo contestuale. Circa le indicazioni del Ministero sull'apertura di giornate ad accesso libero -sottolinea Gratarola - Regione Liguria sta agendo su base territoriale a seconda delle caratteristiche delle diverse aree. A titolo di esempio in Asl 2 sono programmati open day l'11, il 12 e il 20 dicembre al Palacrociere di Savona mentre in Asl 4 è prevista l'attività itinerante svolta dal camper Gulliver in 4 tappe fino al 21 dicembre. In Asl 1 sono previste aperture straordinarie al Palasalute di Imperia ogni sabato, ma con prenotazione. Rimane comunque alta l'attenzione di Regione Liguria circa l'evolversi del quadro epidemiologico per porre in essere azioni finalizzate a contrastare eventuali incrementi del contagio"



