Casinò Sanremo, 48,1 milioni di incassi primi 11 mesi 2023, +22%

Il Casinò di Sanremo chiude i primi undici mesi del 2023 con un incasso di 48,1 milioni, più 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di cui 11,5 milioni totalizzati nei giochi da tavolo (+42%) e 36,6 milioni introitati dalle slot machine (+17%).

A novembre la casa da gioco ha guadagnato 3,6 milioni (+12%) e a trainare gli incassi sono, come sempre le slot con 2,85 milioni (+15,5%), che hanno dispensato 63 super vincite del valore superiore a cinquemila euro per un montepremi complessivo di 672mila euro, mentre in undici mesi sono stati erogati premi per complessivi 9,3 milioni.

Entro il 4 dicembre si conosceranno i vincitori della poker room del casinò che avranno la possibilità di gareggiare a Las Vegas. "Abbiamo superato le più rosee aspettative con l'ultimo torneo di grande poker, costellato da molti tornei satelliti - commenta il presidente e ad di Casinò Spa Gian Carlo Ghinamo - che hanno impegnato appassionati provenienti da tutta Europa e soprattutto dalla vicina Francia".



