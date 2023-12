Camion contro auto in galleria A10, riaperto tratto A7-Pegli

AGGIORNAMENTO

Il tratto interessato dall'incidente è stati riaperto e ora si viaggia su una corsia. Non si registrano disagi

Camion contro auto in galleria A10, chiuso tratto bivio A7-Pegli

Ancora disagi in A10, in direzione Savona, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio con la A7 e Genova Pegli per un incidente tra un mezzo pesante e una macchina avvenuto in galleria. Il traffico è stato bloccato per la perdita di gasolio e la successiva bonifica. A breve potrebbe essere riaperta una corsia. E' il secondo incidente in galleria di oggi, il primo stamani per un maxitamponamento tra auto e mezzi pesanti a Voltri che ha provocato fino a 8 km di coda.

"Chi proviene da Milano/Livorno ed è diretto verso Savona, può uscire a Genova ovest sulla A7, e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare sulla A10 a Genova Pegli.

Coloro che provengono da Genova, possono raggiungere Genova Pegli attraverso la viabilità ordinaria" fa sapere Autostrade.

Sul posto sono presenti polizia stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.



