Arpal conferma allerta arancione sul Levante ligure

Arpal ha confermato l'allerta gialla idrologica e per piogge diffuse sui bacini piccoli, medi e grandi del Levante ligure e ha emesso una allerta gialla sui bacini grandi di Valpolcevera, Val Trebbia e Val d'Aveto fino alle 10 di domani. Sui bacini grandi del Levante l'allerta diventa arancione dalle 18 fino alle 10 di domani, quando l'allerta verrà declassata a gialla fino alle 14.

Per tutta la giornata di oggi è conferma tempo perturbato sulla regione con precipitazioni diffuse soprattutto sul centro-levante. In serata è previsto il passaggio del sistema frontale che porterà instabilità soprattutto sul Levante e sulle valli con bassa probabilità di rovesci e temporali forti tra la serata e le prime ore della notte.

Domani ancora precipitazioni residue con piogge tra forti e moderate sul Levante e le valli di Levante e deboli altrove. I venti nella giornata di oggi si mantengono da sud-ovest di burrasca sul Levante fino a forti sul centro della Liguria.

Deciso aumento del moto ondoso oggi fino ad agitato ovunque con mareggiate di libeccio in serata sul levante. Domani onde in allungamento con mareggiate, anche intense su centro levante.





