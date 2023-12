Ansaldo Green Tech, Olcese nuovo amministratore delegato

L'assemblea di Ansaldo Green Tech, società controllata dal Gruppo Ansaldo Energia, ha nominato il nuovo cda. Vittorio Olcese è il nuovo amministratore delegato.

Del consiglio, oltre a Vittorio Olcese, fanno parte Simone Di Felice, Daniela Gentile, Marco Grillo e Lorenza Franca Franzino nel ruolo di Presidente.

Laureato in Ingegneria Meccanica, Vittorio Olcese ha iniziato la sua carriera nel settore energetico presso Ge Oil & Gas in Italia, dove ha ricoperto diversi ruoli nella ricerca e sviluppo e nella gestione del prodotto delle turbine a gas. Nel 2002 ha conseguito il master in business administration presso la Sda Bocconi di Milano. Nel 2005 è entrato in Ansaldo Energia nel dipartimento di Marketing e Business Development, per poi assumere diversi incarichi di crescente responsabilità all'interno dell'azienda quali responsabile del controllo di gestione, senior vicepresident del marketing e business development e senior vicepresident delle vendite new units. Nel 2022 è entrato in Ansaldo Green Tech per supportare le nuove iniziative imprenditoriali.

Ansaldo Green Tech, nata nel 2021, è una società interamente controllata da Ansaldo Energia che si occupa di fornire prodotti e soluzioni innovative a supporto della transizione energetica.





