Al Campionato mondiale Pesto genovese Usa, Brasile e Sudafrica

Sono passati 17 anni e 10 edizioni ma oggi il campionato mondiale di Pesto al mortaio ha raggiunto alcuni dei suoi più importanti obiettivi: disegnare il perimetro di 'cosa è o non è pesto genovese'. La ricetta ufficiale del campionato é diventata il modello di riferimento a livello globale e dà voce e immagine, grazie anche all'affermazione delle dop all'intero territorio ligure e alle sue eccellenze, con il pesto che è diventato una salsa sempre più alla moda e sempre più diffusa. E allora la decima edizione del campionato che 'andrà in scena' il 23 marzo a Palazzo Ducale si conferma come importante vetrina internazionale.

"Abbiamo già avuto conferme da Sudafrica, Brasile e Usa - ha detto Roberto Panizza, presidente di Palatifini e organizzatore del campionato - e l'interesse è molto alto. Quest'anno è stato molto intenso, abbiamo seguito tutte le tappe di Ocean Race.

Adesso ci prepariamo alla gara che prevede cento concorrenti per le semifinali e una finalissima che proclamerà il campione del mondo di pesto per i prossimi due anni". L'iniziativa ha anche un valore importante per salvaguardare il pesto genovese di cui si parla molto: negli ultimi tre mesi se ne è parlato per il 45% nel Nord America, 27% in Europa (in Italia 16%) e 28% nel resto del mondo, ma c'è un rischio: quello di essere offuscato da un mercato invaso da 'non-pesti', di bassa qualità. Il Campionato, quindi, diventa occasione di riconferma come presidio di identità culturale ed economica cui punta la Camera di Commercio.

"In tutti questi anni abbiamo puntato sul promuovere questo importante elemento della nostra tradizione gastronomica - ha ricordato il vice presidente di Camera di Commercio Alessandro Cavo - portandolo alla ribalta internazionale. Chi viene a Genova e in Liguria sa che può vivere questo tipo di esperienza solamente qui, e questo è un modo sano e genuino di promuovere il nostro territorio". Alla presentazione del campionato hanno partecipato anche gli assessori allo sviluppo economico e al turismo di Regione Liguria Alessandro Piana e Augusto Sartori e l'assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli.





