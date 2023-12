5 Terre Express, rincari per turisti e giovani viaggiano gratis

Un rincaro delle tariffe del treno turistico 'Cinque Terre Express' per un valore complessivo stimato di circa 4-5 milioni dal 31 marzo al 2 novembre permetterà di rendere gratuiti dal primo gennaio gli abbonamenti ferroviari per gli under 19 residenti in Liguria, di scontare del 50% quelli per i giovani dai 19 ai 26 anni e dell'80% gli abbonamenti nella tratta Levanto-La Spezia per i residenti o proprietari di seconde case nei Comuni delle Cinque Terre.

Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale illustrata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale ai Trasporti Augusti Sartori. "Abbiamo approvato il nuovo piano tariffario per il 2024 del trasporto pubblico regionale via ferro, - commenta Toti - utilizziamo i soldi che pagano i turisti per viaggiare in luoghi particolarmente pregiati della Liguria per garantire alla fasce più fragili della popolazione residente in Liguria dei trattamenti agevolati e segmentiamo le tariffe del 'Cinque Terre Express' per porre delle regole al fenomeno dell'overtourism".

"Non ci aspettiamo un calo dei flussi turistici alle Cinque Terre superiore al 10%, - ribadisce Toti - non ci aspettiamo alcun danno all'economia regionale".

Secondo le stime sono 21mila gli abbonamenti ferroviari degli under 26 attualmente in Liguria e oltre 4 milioni i turisti in arrivo ogni anno alle Cinque Terre. Dal 31 marzo le tariffe del treno turistico 'Cinque Terre Express' saranno segmentate in tre colori a seconda dei momenti di alta o bassa stagione.

"Un'altra novità è che da e per le Cinque Terre avremo i treni fino alle 2 del mattino, non più fino a mezzanotte, - sottolinea l'assessore Sartori - una misura non solo per i turisti ma per tutti le persone che lavorano alle Cinque Terre e che a fine turno devono magari tornare alla Spezia dove risiedono".

Il piano siglato dalla Regione Liguria con Trenitalia prevede la sterilizzazione degli aumenti degli abbonamenti ferroviari mensili o annuali per tutti i residenti in Liguria, il raddoppio delle penali per i ritardi e conferma gli aumenti dei biglietti singoli già previsti nel contratto di servizio.



