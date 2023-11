Pci, 'Comune Sarzana tolga patrocinio a ricordo fascista Arillo'

"È notizia di qualche giorno fa dell'iniziativa dell'Associazione Canto Novo - Democrazia Futurista prevista il prossimo 2 dicembre presso la biblioteca comunale con il vergognoso patrocinio dall'Amministrazione comunale di Sarzana volta a commemorare la figura del fascista Mario Arillo". Lo denuncia in una nota il Partito Comunista Italiano che chiede "l'immediata revoca del patrocinio da parte del Comune a tale iniziativa nel rispetto della storia di Sarzana, esempio di antifascismo della primissima ora, città simbolo della Resistenza che non ha aspettato più di vent'anni per ribellarsi ai continui soprusi del regime ma lo ha fatto subito e non in silenzio".

Anche l'Anpi di Sarzana critica l'iniziativa patrocinata dal Comune. "La sindaco concede il patrocinio del Comune a un convegno su un membro dei tagliagole della Decima Mas, al servizio diretto dei nazisti, definito dai promotori "eroe" - dice in una nota -. Allora come oggi, non basta dirsi antifascisti, per esserlo. Antifascista è chi l'antifascista fa.

Ogni giorno".

Il Pci ricorda che Arillo "è stato un militare della Marina Italiana e aderì alla Repubblica sociale fascista e alla X Mas, fedelissimo del fascista comandante di quest'ultima, Junio Valerio Borghese, golpista da "operetta".

"Da Antifascisti non abbiamo mai dimenticato cosa fu la X Mas, Flottiglia della Marina con sede alla Spezia che, dopo l'8 settembre 1943, scelse di continuare a combattere a fianco dei nazisti e dei fascisti della Repubblica di Salò, macchiandosi di gravissimi crimini contro partigiani e civili. Ogni anno a Valmozzola, nel parmense, si commemorano i tredici morti della strage perpetrata dalla X Mas ed è viva in noi la memoria delle stragi commesse dalla X Mas a Forno (60 morti) e a Guadine (13 morti), nella vicina Massa. Così fu in tutta Italia, come hanno documentato anche i fascicoli ritrovati nell' "armadio della vergogna" conclude la nota.



