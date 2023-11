Maltempo, allerta arancione domani sera sul Levante ligure

Allerta gialla dalle 15 di domani sul Levante Ligure per piogge diffuse sui bacini piccoli, medi e grandi. Sui bacini grandi del Levante l'allerta diventa arancione dalle 18. Così Arpal che effettuerà ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche.

La Liguria da oggi è interessata da una perturbazione, una sacca atlantica in avvicinamento sul Mediterraneo crea un persistente flusso di aria umida da Sud-Ovest che porta precipitazioni diffuse e persistenti soprattutto su Genova e il genovesato e sul levante della regione e nelle valli alle spalle di Rapallo. Il lento transito della perturbazione, mantiene condizioni di maltempo almeno fino alla giornata di sabato.

Per oggi sono previste piogge sparse e rovesci soprattutto il Levante. A fine giornata cumulate fino ad elevate sul Levante e significative sul centro della regione. Venti moderati, localmente forti di tramontana su zone centrali (fino a 40-50 km/h), meridionali, in rinforzo dalla sera sul Levante ligure.

Le temperature diurne resteranno contenute su zone esposte alla tramontana con condizioni di disagio fisiologico per freddo sul centro della regione.

Per domani sono previste piogge diffuse con carattere di persistenza interesseranno soprattutto il Centro-Levante con cumulate areali fino ad elevate sul Levante ligure e significative su Genova e il genovesato. Rovesci con intensità fino a forte sul Levante, moderata sulle valli del levante che saranno battute da venti forti di libeccio su con raffiche fino a burrasca.



