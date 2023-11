Logistica, Grendi entra in Elite per accelerare la crescita

Il gruppo Grendi, impresa familiare nata a Genova quasi 200 anni fa, operativa nell'ambito dei trasporti e della logistica, è entrata in Elite, il network internazionale del gruppo Euronext-Borsa italiana, che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Il primo passo è l'accesso a un corso di formazione sui temi che potrebbero rappresentate proprio uno dei passi successivi dell'azienda e vanno dall'internazionalizzazione alla governance, alla raccolta di capitali al servizio della crescita come finanziamenti alternativi o quotazione. "Il contesto operativo per le imprese è sempre più globale e fare parte di Elite vuol dire avere a disposizione, oltre ad un formazione all'avanguardia, anche una rete qualificata di società che possono contribuire attivamente alle strategie di successo portate avanti dalla nostra azienda alla soglia dei 200 anni e con programmi di crescita ambiziosi" spiegano Costanza e Antonio Musso, amministratori delegati del gruppo dopo aver sottolineato che "La nostra offerta di logistica integrata viene oggi spinta con più decisione sui mercati internazionali come dimostrano gli investimenti nel terminal Mito (Mediterranean intermodal terminal operator) a Cagliari".



