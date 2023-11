Firmato contratto per nuovo molo crociere a Spezia

È stato firmato oggi presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale della Spezia il contratto per la realizzazione del nuovo molo crociere. Il documento è stato sottoscritto dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva e da Davide Adreani, in rappresentanza dell'Ati aggiudicataria del contratto di appalto, costituita da Fincosit srl (mandataria), Rcm Costruzioni srl (mandante) e Agnese Costruzioni srl (mandante).

L'importo ammonta a 47,8 milioni oltre a 542.461,80 euro per oneri della sicurezza. L' appalto è cofinanziato dal fondo Pnrr, i lavori dureranno circa due anni.

"L'opera è indispensabile per potenziare l'offerta crocieristica ed è ricompresa nel più generale progetto di riqualificazione e conversione del waterfront - spiega l'autorità portuale -. L'esigenza della trasformazione è dovuta al crescente interesse dimostrato verso il porto da parte delle maggiori compagnie".

E' prevista una nuova struttura di banchina a giorno, sovrastata da un piazzale multifunzionale, con funzione di hub di interscambio tra nave e terraferma; il piazzale sarà funzionale in un primo momento ad ospitare gli sbarchi per poi diventare la base su cui realizzare buona parte della nuova Stazione Marittima.

Il molo crociere avrà una superficie di 16.900 mq e prevede due banchine della lunghezza di 393 e 339 metri per l'accosto di due navi da crociera.

Il presidente Sommariva parla di "opera fondamentale per lo sviluppo del traffico crocieristico e che innescherà il complessivo sviluppo del porto tracciato dal Piano Regolatore: Molo Crociere, Nuovo Terminal Ravano, ampliamento del Terminal del Golfo, nuovo Waterfront di Calata Paita ed il completamento delle opere ferroviarie e della nuova fascia di rispetto".





