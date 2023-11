Fiorello, 'da Amadeus un tranello, chiamo Landini e sciopero'

"Inutile girarci intorno, ieri sera al Tg1 l'amico del giaguaro ne ha fatta un'altra, ha annunciato le 'co-co' del festival e tra loro c'è un 'co-co' che sono io.

Non lo sapevo, i patti erano altri: io chiamo Landini e sciopero contro di lui davanti all'Ariston". La rassegna stampa di Fiorello a Viva Rai2! sul filo dell'ironia si apre con Sanremo, all'indomani dell'annuncio di Amadeus che al Tg1 ha svelato il cast completo delle co-conduzioni: il mercoledì Giorgia, il giovedì Teresa Mannino, il venerdì Lorella Cuccarini e per la finale, appunto, l'amico Ciuri.

Commentando i titoli dei giornali, Fiorello ribadisce: "I patti non erano questi. Ci eravamo detti: farò a Sanremo tutte le serate con Viva Rai2!, alle tre di notte, poi sabato vengo all'Ariston e ti porto via. Invece mi ha teso un tranello. Ho contatti con la Nove: faccio Viva Rainove, la mattina sulla Nove". E ancora: "È capace che manco ci vado sabato sera, venerdì sarò un uomo morto".

Poi un appello all'Ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ieri ha annunciato che manterrà la normale programmazione nella settimana del festival: "Pier Silvio, non ci controprogrammare, lasciaci stare, è l'ultimo Sanremo di Amadeus... Non controprogrammare il sabato, non mettere la De Filippi! Se tu non metti C'è posta per te, se ti fa piacere vengo a fare una prima serata a Mediaset, un'oretta secca su Canale 5, affare fatto? Ci sentiamo oggi pomeriggio. Dirò di più, vengo gratis!".





