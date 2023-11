Dopo Genova Orientamenti va a Savona

Dopo l'edizione genovese, con oltre 3500 partecipanti e circa 4000 colloqui, il Career Day di Orientamenti sbarca a Savona martedì 5 e mercoledì 6 dicembre.

L'evento si svolgerà presso la sala Sibilla del Priamar e vedrà il coinvolgimento di 23 aziende con oltre 500 posizioni lavorative aperte. Per la prima volta la manifestazione, organizzata da Regione Liguria, tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento) in collaborazione con Comune di Savona, Università degli Studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona, si sposterà fuori dal capoluogo per garantire un maggior coinvolgimento di tutto il territorio regionale in una due giorni di incontro e opportunità.

"Dopo il successo straordinario della prima edizione di Genova e del Festival, svoltosi ai Magazzini del Cotone, ripartiamo subito con il Career Day a Savona - dichiara l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Questo a dimostrazione che Orientamenti dura 365 giorni l'anno, non si ferma mai e soprattutto coinvolge tutta la nostra regione. A Savona metteremo a disposizione dei partecipanti 500 posizione lavorative grazie a un'importante sinergia con le aziende del territorio. Continuiamo sulla strada intrapresa, che sta dando risultati davvero significativi, con l'obiettivo di rendere sempre più formazione sinonimo di occupazione. Ai giovani savonesi, e non solo, rinnovo l'appello a fidarsi di noi e venire al Career Day. Regione Liguria sta facendo moltissimo per accompagnarli al mondo del lavoro con risorse mai viste prima e, al contempo, fornisce un supporto tangibile alle aziende nella ricerca di personale qualificato".



