Cultura e sostenibilità, incontro tra istituzioni e imprenditori

Cultura e sostenibilità al centro dell'incontro organizzato dall'Associazione Civita che si è tenuto presso la Fondazione Garrone a Genova. All'evento hanno preso parte il presidente della Erg Edoardo Garrone, il sindaco di Genova Bucci, il presidente della Regione Toti, il segretario generale di Civita Giordani, il dg dell'istituto Gaslini Botti, il presidente di Palazzo Ducale Costa e l'ex ministro Giovannini oltre al direttore del Teatro Nazionale, da remoto, Livermore.

"Un tempo gli imprenditori dicevano che l'impresa deve produrre profitto e grazie al profitto dà posti di lavoro - ha detto Garrone -. Ora invece la sostenibilità è l'ingrediente forse più importante. Se le imprese non investono nel loro modo di pensare i prodotti, di concepire il rapporto di lavoro e di misurare il raggiungimento dell'obiettivo sostenibilità, l'impresa è destinata a scomparire. Per questo come Erg abbiamo al centro proprio la sostenibilità. Ci sono investitori che ci finanziano solo se raggiungiamo certi valori di sostenibilità.

La lotta ai cambiamenti climatici e l'economia circolare - ha concluso - non possono essere lasciati solo alla piazza, vanno messe a terra e sono molti gli imprenditori che lo stanno facendo".

"Quella di oggi è una grande occasione di scambio e confronto tra alcune delle principali realtà pubbliche e private di Genova e della Liguria, un momento che mette al centro i temi della cultura e della sostenibilità, in una regione che sta vivendo una grande crescita in ambito culturale - ha replicato Toti-. La cultura è oggi un asset strategico di sviluppo sociale, economico e turistico per il nostro territorio, ed è indubbio che il tema della sostenibilità sarà sempre più centrale".

Per Bucci "la cultura è quella cosa che influenza i comportamenti della singole persone. Ma cultura non vuol dire solo un numero di mostre viste o di spettacoli a teatro seguiti.

Cultura è avere certi comportamenti o raggiungere certi valori.

E la cultura aiuta a comprendere la sostenibilità, quella ambientale ma anche quella economica e sociale".



