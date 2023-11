Comune Genova vince lo 'Smartphone d'oro' con Roma Capitale

Il Comune di Genova ha vinto il premio "Smartphone d'oro 2023" dell'associazione P.A. Social, nella categoria "Enti Locali", a pari merito con Roma Capitale e il Comune di Campobasso. I candidati di questa edizione erano 91.

Lo "Smartphone d'Oro", creato dall'Associazione P.A. Social, la prima associazione italiana per la comunicazione e informazione digitale, nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche, a livello nazionale, di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini, attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat e intelligenza artificiale. Il premio è stato assegnato, dopo un percorso di candidatura, promozione, diffusione e votazioni, iniziato a giugno e concluso ieri a Roma al Super Day di P.A. Social. Il vincitore dello Smartphone d'Oro e quelli dei premi speciali tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall'esame e dal voto di una giuria scientifica di esperti e di una giuria popolare. La manifestazione si tiene ogni anno con un Albo d'Oro dedicato. Il team social dell'ufficio comunicazione, digital e social media strategy, sviluppo brand Genova della direzione grandi eventi del Comune di Genova ha realizzato un video che illustra, in circa 2 minuti la strategia di comunicazione social dell'Ente (https://www.youtube.com/watch?v=QCFwcqdLQo0). Il Team gestisce i 16 canali istituzionali, che offrono un costante servizio di comunicazione al cittadino, promuovono gli eventi e le attività dell'Ente, divulgano e valorizzano il patrimonio culturale e l'offerta turistica.



