Capanno falegnameria in fiamme nella notte a Sant'Eusebio

Un capanno adibito a falegnameria è andato a fuoco la scorsa notte in via Mogadiscio, a Sant'Eusebio. Sul posto sono intervenute tre squadre e due autobotti dei vigili del fuoco che hanno lavorato dalla mezzanotte fino alle 4 . La struttura è stata distrutta completamente. Durante il rogo è esplosa anche una bombola. Una coppia di anziani, proprietari del capanno, sono stati portati via dal personale del 118 per accertamenti. Sulle cause del rogo indaga la polizia.



