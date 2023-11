Calcio: il Genoa può recuperare Retegui, chance con l'Empoli

In casa Genoa tutti i riflettori sono puntati su Mateo Retegui a due giorni dall'anticipo di sabato pomeriggio contro l'Empoli al Ferraris. Il bomber italo argentino, che negli ultimi due mesi ha giocato appena 45' contro la Salernitana per le conseguenze di un trauma al collaterale che si trascina dal primo di ottobre, da due giorni si allena regolarmente con i compagni e se dovesse superare anche il test di domani dovrebbe rientrare tra i convocati, dunque pronto a scendere in campo contro i toscani.

Per Gilardino sarebbe una notizia importante visto che il tecnico del Genoa, che ha da poco recuperato Messias, deve ancora fare i conti con gli infortuni di Gudmundsson, Bani e Strootman, sicuri assenti sabato, e con le condizioni non ottimali di Jagiello ed Ekuban che solo domani faranno un'ultima prova.

Intanto anche contro l'Empoli si va verso il tutto esaurito con la Gradinata Zena al completo e poche centinaia di tagliandi ancora disponibili per i Distinti. Sarà un Ferraris però senza bandiere e senza striscioni per la protesta dei tifosi della Gradinata Nord, cuore del tifo rossoblù, che con un comunicato hanno annunciato che sosterranno la squadra solo con la voce "contro la dura repressione che ha colpito la Gradinata". Lo scorso ottobre erano stati arrestati nove ultrà per incidenti scoppiati fuori dallo stadio tra tifosi del Genoa lo scorso aprile.



