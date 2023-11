Ultima fase lavori allo stadio di Sestri Levante, polemiche

Sono iniziati oggi i lavori per l'ultima fase di interventi al campo sportivo Sivori di Sestri Levante che secondo capitolato dovrà terminare in 130 giorni lavorativi. La Regione Liguria sta spendendo 2,2 milioni, il comune 110 mila euro, per sistemare gli impianti di illuminazione, le tribune e gli spogliatoi secondo le indicazioni imposte dalla Lega Professionisti della serie C.

Le polemiche sui tempi non mancano perché, soprattutto i tifosi, rimarcano che dalla primavera scorsa si sapeva della promozione del Sestri in serie C ed ora si rischia di disputare tutte le partite casalinghe fuori regione con spese notevoli anche per la società, oltre che per il Comune.

Tra le spese per l'amministrazione comunale quella delle trasferte dei vigili urbani. Nei primi quattro incontri giocati dal Sestri Levante nello stadio di Massa Carrara è stata necessaria anche la presenza di un' auto di servizio del Comune di Sestri con due vigili urbani, per motivi di ordine pubblico, come previsto da un accordo stipulato tra il comune toscano e la prefettura.

La mancanza del calore del pubblico amico potrebbe inoltre avere inciso sul rendimento della squadra che oggi è penultima in classifica a 13 punti con la Spal, e quindi in zona play out, davanti alla Fermana.



