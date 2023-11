Regione attiva gruppo d'emergenza per pronto soccorso Genova

Per fronteggiare "il momento complesso nei pronto soccorso della Città metropolitana di Genova, l'assessorato alla Sanità della Regione Liguria ha istituito un gruppo operativo metropolitano per l'emergenza al fine di trovare soluzioni rapide". Lo comunica l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola invitando a "evitare speculazioni politiche che non propongono nulla di nuovo e che alimentano invece paure e qualunquismo in una sanità che, come dimostra l'ospedale Villa Scassi con i suoi professionisti, offre risposte ai pazienti di altissima qualità".

"La carenza di personale nel mondo dell'emergenza e in particolare dei pronto soccorso del Paese e quindi anche di Regione Liguria purtroppo non è una novità. - ribadisce l'assessore - La lettera accorata dei medici del Villa Scassi va nel solco della difficoltà che stiamo vivendo in questo momento storico".

Del gruppo di emergenza fanno parte oltre ai direttori sanitari degli ospedali della città anche i direttori dei pronto soccorso e il direttore del 118 Metropolitano. Il gruppo ha lo scopo di "trovare soluzioni pratiche, rapide, sinergiche e di mutuo aiuto tra gli ospedali".

"Se infatti è chiara la difficoltà di reperire nuove figure professionali nel breve e medio periodo vista la contingenza nazionale - aggiunge Gratarola - l'unione delle forze su base metropolitana è il metodo più efficace per far fronte all'emergenza".

"La Regione - conclude - sta promuovendo a livello centrale in sede della Conferenza Stato-Regioni uno sforzo utile al riconoscimento anche economico di particolari situazioni lavorative come quelle della medicina d'urgenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA