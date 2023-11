Molestie a studentesse, arrestato un collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico è stato arrestato dalla Polizia ieri pomeriggio alla Spezia con l'accusa di molestie sessuali. L'uomo, un sessantenne che risulta incensurato, è accusato da tre studentesse delle scuole superiori, due delle quali minorenni. Le tre giovani si sarebbero aperte con le famiglie, le quali si sono recate in Procura, rivelando episodi riconducibili allo scorso anno scolastico. L'accusato è stato ristretto ai domiciliari e venerdì è atteso in tribunale per l'interrogatorio di garanzia.

E' difeso dall'avvocato Paolo Mione.



