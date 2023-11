'Hanno solo i materassi', Spi Cgil dona 50 cuscini ai migranti

Questa mattina presso l'ex Ostello della Gioventù in via Giovanni Costanzi a Genova, il Sindacato dei Pensionati della Cgil di Genova e la Lega Spi Centro Est Oregina-Lagaccio hanno donato cinquanta cuscini alle famiglie dei migranti ospiti della struttura. Presenti all'iniziativa anche i volontari della Misericordia con il presidente Francesco Fracchiolla che da mesi si occupano di seguire le famiglie ospitate all'interno dell'ex Ostello.

"Gli ospiti avevano i materassi ma non i cuscini - ha dichiarato Ivano Bosco segretario Generale Spi Cgil Genova - abbiamo pensato a questa donazione come gesto di solidarietà nell'ambito di un progetto di accoglienza con lo scopo di migliorare la qualità della vita di queste persone". Già in precedenza, lo Spi Cgil ha provveduto a donare generi alimentari e beni di prima necessità alle famiglie ospitate nella struttura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA