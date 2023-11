Genova discute come affrontare future regole per case green

Per adesso mancano ancora norme precise ma se la direttiva europea sulle "case green" verrà confermata, l'Italia dovrà riqualificare entro il 2030 un patrimonio abitativo "enorme". Il 60% degli immobili sono ancora in classe energetica G o F, le più basse, e di questi almeno il 15% sono considerati particolarmente energivori. Numeri che sul capoluogo ligure, dove le abitazioni storiche sono particolarmente numerose, rischia di avere un impatto ancora più serio. I dati, resi noti da Ance nel corso della Smart Week, indicano un problema per molti proprietari di immobili perchè per ogni condominio si stima una spesa media attorno ai 640 mila euro, che scendono a 115 mila per gli immobili unifamiliari.

Il tema è stato al centro dei lavori sulla "riqualificazione energetica degli edifici a Palazzo Tursi. "Per adesso parliamo di una direttiva che è ancora in fase di discussione e deve ancora essere tradotta in norma - spiega il presidente dell'ordine degli architetti, Riccardo Miselli - e quindi gli allarmi che si stanno alimentando sono basati su contenuti ancora sfumati e di ampia flessibilità. La speranza è che nella tradizione delle norme nazionali e locali si definiscano ambiti nei quali possa essere più facile fare rigenerazione urbana. Si tratta di ribaltare il punto di vista e, invece di agire sull'efficientamento del singolo edificio, a carico del privato, si possa ragionare su logiche di sistema con interventi che possono al coinvolgere interi quartieri nei quali portare innovazione sociale, ambientale ed economica. Anche perché queste misure sono fatte per mettere a sistema ambiente, energia, sviluppo e dimensione sociale".

Al convegno, aperto dall'assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, Mario Mascia, ha partecipato, tra gli altri, la presidente di Ance Giovani Angelica Krystle Donati.





