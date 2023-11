Ultraottantenne e ubriaco causò incidente, denunciato

Causò un grave incidente nei mesi scorsi ora è stato denunciato in stato di libertà un pensionato di 81 anni di Sestri Levante che guidava ubriaco. I carabinieri di Sestri Levante avevano verificato l'esatta dinamica del grave scontro tra l'anziano, alla guida dell' auto del figlio, e una moto condotta da un ragazzo di 25 anni. Il giovane apparso subito in gravi condizioni ha dovuto sottostare per oltre 40 giorni alle cure intensive dei medici del San Martino di Genova e ha riportato lesioni permanenti.

All'anziano è stata ritirata la patente e ora è stato denunciato per aver guidato con un tasso alcolico superiore al parametro imposto dalla legge.



