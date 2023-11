Risso, 'la Liguria è la regione più isolata d'Italia'

"Sul tema delle infrastrutture, con problemi che durano nel tempo, la Liguria credo che sia la regione più interessata e coinvolta, si vede anche dalle ingenti risorse del Pnrr che le sono state destinate. Non credo che ci sia un'altra regione in Italia in questo momento isolata per collegamenti come la Liguria e Genova". Lo ha detto il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso a margine dell'assemblea pubblica dell'associazione dal titolo "Prospettive" che si è svolta presso la sede di Phase motion a Sestri Ponente.



