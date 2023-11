Risso cita Gaber all'assemblea di Confindustria Genova

"Abbiamo scelto il titolo "Prospettive" perché ci troviamo in un momento che è preoccupante per tutte le cose che stanno accadendo, all'interno di una trasformazione in atto da tempo, che non sono leggere e semplici e dureranno. Ma se da una parte ci sono le difficoltà dall'altra bisogna individuare prospettive per interpretare quello che sarà lo sviluppo del futuro a cui prepararsi. Per farlo bisogna avere strategie e capacità di crescita, non solo dimensionale ma qualitativa". Lo ha detto Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova presentando l'assemblea aperta dell'associazione nel capannone di Phase motion a Sestri Ponente.

Per quanto riguarda la globalizzazione ha sottolineato che "ha esposto le aziende a maggiori rischi ma al contempo le ha selezionate e fortificate. Le imprese che fanno parte delle catene globali del valore vantano infatti risultati migliori rispetto a quelle che ne operano al di fuori". In un panorama internazionale complesso, passato dal Covid agli eventi meteo straordinari, alle crisi del gas, alle guerre, il presidente di Confindustria Genova ha chiuso la relazione citando Gaber: "In un momento in cui sembrerebbe che gli aspetti negativi prevalgano su tutti gli altri, mi piace citare Giorgio Gaber che chiude così la canzone "Verso il terzo millennio" del suo ultimo album: "E tu mi vieni a dire quasi gridando che non c'è più salvezza sta sprofondando il mondo. Ma io ti voglio dire che non è mai finita che tutto quel che accade fa parte della vita".





