Genova spende 3 milioni per manutenzione dei marciapiedi

Sono in arrivo 3 milioni di euro per un piano straordinario di manutenzione dei marciapiedi, dei percorsi pedonali e delle carreggiate a Genova. Lo stanziamento è stato approvato dalla Giunta Bucci per realizzare interventi di riqualificazione nell'intero territorio comunale.

"Le risorse che abbiamo reperito a bilancio - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Bilancio Pietro Piciocchi - andranno a implementare quanto già stanziato, oltre 9,3 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria su strade e caditoie per il 2023".

"Tutti i municipi saranno interessati da questo piano straordinario di manutenzione, - aggiunge l'assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente - anche all'interno delle ville comunali, delle pavimentazioni stradali, con nuove asfaltature, intervenendo, nel prossimo biennio, su alcune situazioni di particolare necessità che sono emerse sul territorio".

Gli interventi su carreggiate e marciapiedi sono stati rilevati, in base a specifiche necessità manutentive, dalla struttura tecnica di Aster. I primi interventi a partire saranno su corso Torino con nuove asfaltature e su via Macaggi con il rifacimento dei marciapiedi.



