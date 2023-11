Genoa: Vogliacco "ora vogliamo battere l'Empoli"

Bagno di folla a Chiavari in occasione dell'apertura del temporary store ufficiale del Genoa con centinaia di tifosi rossoblù che, nonostante l'ultima sconfitta a Frosinone, hanno voluto salutare tre protagonisti di Gilardino ospiti speciali: Ruslan Malinovskyi, Josep Martinez e Alessandro Vogliacco.

Un affetto che ha sorpreso gli stessi giocatori. "In macchina scherzavamo che forse non meritiamo tutto questo affetto - ha ammesso Vogliacco, domenica scorsa alla prima da titolare -.

Siamo contenti e l'amore per il Genoa è sempre tanto e vogliamo ripagarlo. Siamo dispiaciuti per non avere dato una gioia ai nostri tifosi a Frosinone e sappiamo di aver fatto una buona partita, ma non è bastato per vincere e sicuramente proveremo a rifarci. Anzi, dovremmo rifarci in casa la prossima partita".

Prossimo turno che vedrà sabato al Ferraris arrivare l'Empoli in un'altra gara fondamentale nella lotta salvezza. "Sarà una partita difficile come tutte ma con l'aiuto dei nostri tifosi faremo il possibile per vincere". Un Genoa che nei minuti finali, recuperi compresi, finale ha già perso ben 8 punti.

"E' successo troppe volte - ha sottolineato Vogliacco -.

Sicuramente non è un caso e stiamo lavorando col mister e con la squadra per per far sì che non succeda di nuovo. Sicuramente siamo dispiaciuti e faremo il possibile perché non riaccada. Ci dispiace perché stiamo raccogliendo meno di quello che magari meriteremmo e vogliamo cambiare il trend".



