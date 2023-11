FI, Mascia candidato unico al primo congresso elettivo a Genova

Sarà l'avvocato e assessore comunale all'Urbanistica Mario Mascia il candidato unico a ricoprire l'incarico di coordinatore di Forza Italia a Genova nel primo congresso elettivo del partito in programma venerdì primo dicembre a Palazzo della Meridiana.

Il congresso sarà presieduto dall'onorevole Maurizio Casasco, con gli interventi previsti dell'onorevole Roberto Bagnasco, del Coordinatore di Forza Italia Liguria Carlo Bagnasco e del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Claudio Muzio.

"A Genova la nuova politica di Silvio Berlusconi è una solida realtà, perché l'amministrazione è guidata da un sindaco che è agli antipodi di figure caricaturali alla 'Pravettoni' o 'Cetto La Qualunque': anche noi azzurri siamo per tradizione uomini del fare che non hanno nulla a che spartire coi teatrini della politica", dichiara Mascia.

"All'interno del partito il coordinamento genovese, dati alla mano, - prosegue Mascia, che è commissario uscente del partito genovese - annovera più della metà degli iscritti di tutta la Liguria e riveste un ruolo che siamo certi verrà riconosciuto anche a livello nazionale". "In vista del congresso nazionale di Forza Italia in programma il 24 e 25 febbraio prossimi abbiamo deciso che il capodelegazione sarà l'avvocato Roberto Cassinelli: guiderà lui i 6 delegati assegnati al coordinamento genovese", conclude Mascia.



