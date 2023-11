Federazione del Mare, Mattioli presidente per acclamazione

L'assemblea della Federazione del Mare ha proceduto all'elezione dei membri del nuovo Consiglio per il triennio 2024-2027.

All'unanimità sono stati eletti Anton Francesco Albertoni (Confindustria Nautica), Luigi Giannini (Federpesca), Oliviero Giannotti (Assoporti), Claudio Graziano (Assonave), Giovanni Murano (Unem), Gaudenzio Parenti (Ancip), Alessandro Pitto (Fedespedi) e Alessandro Santi, (Federagenti). Tra gli associati sostenitori è stato eletto Eugenio Massolo (Accademia Italiana della Marina Mercantile).

L'assemblea ha nominato per acclamazione Mario Mattioli quale presidente della Federazione del Mare per lo stesso triennio 2024-2027.



