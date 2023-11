Caldaia funziona ma scuola resta al freddo, studenti scioperano

Gli studenti dell'istituto Alberghiero di Finale Ligure hanno deciso di scioperare ieri a causa del freddo nelle classi, dovuto alla mancata accensione dell'impianto di riscaldamento. Sebbene la caldaia sia perfettamente funzionante, infatti, manca una certificazione, la Scia, rilasciata dai vigili del fuoco.

Circa 200 studenti quindi hanno deciso simbolicamente di non entrare nelle classi, in cui la temperatura era di circa 16 gradi. "Ho subito fatto presente il disagio all'ufficio tecnico del Comune - spiega il dirigente scolastico Daniele Scarampi - e mi è stato risposto che le procedure sono state avviate.

Occorrono circa due settimane per completare l'iter e ottenere il via libera per l'accensione".

Nel frattempo i ragazzi faranno lezione utilizzando delle stufette. "Per ottenere questa certificazione - conclude Scarampi - occorrono dei passaggi tecnici. Mi domando perché non sia stata avviata prima la procedura".



